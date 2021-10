Une pénurie mondiale de peinture bleue

Encore un effet collatéral de la disruption des chaînes d’approvisionnement causée par la crise sanitaire : le monde commence à manquer de peinture bleue. Les producteurs prévoient un retour à la normale pour mi-2022.

Il n’y a pas que les puces électroniques, le bois, les engrais ou les jouets de Noël qui sont de plus en plus difficiles à trouver sur le marché mondial. Le fabricant de peinture Akzo Nobel a déclaré la semaine dernière manquer des ingrédients de base pour fabriquer la couleur bleue, « une des couleurs basiques les plus difficiles à obtenir », indiquait son directeur à Bloomberg. Le bleu est l’une des couleurs les plus populaires, mais il est aussi rare et difficile à synthétiser chimiquement.

Ce n’est pas tout : les fabricants de peinture font également face à un manque de fer-blanc pour fabriquer les pots de peinture. Enfin, bleues ou pas, certaines peintures murales extérieures sont introuvables, par manque d’un additif imperméabilisant. D’autres ingrédients, les résines epoxy, les solvants et les acryliques sont également difficiles à trouver.

Autre facteur, partout dans le monde la demande a augmenté : les confinements successifs ont poussé les consommateurs à faire des travaux d’aménagement. Aux États-Unis, les prix de la peinture ont grimpé de plus de 10% au mois d’août dernier, la plus forte hausse de puis 2009 selon CNBC. Les professionnels estiment qu’il faudra 6 à 9 mois pour revenir à la normale.