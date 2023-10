Une pétition contre les sports mécaniques à Faratea

L’association Te Ora Hau refait parler d’elle, avec une pétition qui a été adressée au maire de Afaahiti, Anthony Jamet, à la vice-présidente en charge de l’environnement Éliane Tevahitua et au ministre de l’Équipement Jordy Chan, pour demander l’arrêt des courses et des runs sur le site de Faratea.

Le site de Faratea, propriété de Grands projets de Polynésie mise à disposition de l’Association de sport automobile de Tahiti et la Fédération de motocyclisme de Polynésie française, est dans le viseur de Te Ora Hau, qui lutte contre les nuisances sonores. « Selon les périodes, quand on cumule les courses des deux fédérations et les entraînements, c’est parfois toutes les deux semaines qu’on entend ces nuisances », dit le président de Te Ora Hau, Ariitea Bernadino, qui habite à 500 mètres du site et explique qu’il doit quitter son domicile lors des courses. Il dit qu’il a désormais le soutien du tavana Anthony Jamet.

Un combat difficile, puisque les organisateurs bénéficient d’autorisations, et que les événements se tiennent dans la journée. Ainsi, la police municipale et la gendarmerie estiment ne pas pouvoir intervenir. Te Ora Hau, de son côté, demande la stricte application du code de l’environnement (« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité́, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé ») et d’un arrêté municipal de Taiarapu-Est contre les nuisances sonores (« l’exercice individuel ou collectif, sur un domaine privé ou public, d’activités sportives et de loisir (…) ne doit troubler en aucun cas le repos et la tranquillité de la population » ).

La pétition des riverains a réuni 81 signatures, dont certaines recueillies « jusqu’au plateau de Taravao », dit Ariitea Bernadino.