Une pétition pour débaptiser les lieux nommés De Gaulle et Chirac

Heiura-Les Verts lance une pétition en ligne pour débaptiser les lieux portant les noms d’ex Présidents de la République impliqués dans les essais nucléaires, et mettre à l’honneur Bruno Barillot et Tiurai.

« Les essais nucléaires tels qu’on les a vécus commencent avec De Gaulle et se terminent avec Jacques Chirac, explique Jacky Bryant devant les ‘unu du front de mer de Papeete. Le premier a eu droit à une avenue, le dernier a eu droit à un hôpital, au seul motif que c’est les copains de Gaston Flosse et du Tahoeraa et aujourd’hui du président du Pays M. Fritch. Les autres, Giscard, Mitterrand, n’ont rien », ironise le leader de Heiura-Les Verts. Les révélations récentes de l’enquête Toxique, « deux mille pages de documents déclassifiés sur les essais nucléaires français, qui établissent l’étendue des duperies officielles de Charles De Gaulle en 1966 à Jacques Chirac en 1995 », ont poussé les responsables de Heiura-Les Verts à lancer une pétition sur Change.org

Le parti écologiste propose donc de rebaptiser l’avenue Charles de Gaulle en « avenue des victimes des essais nucléaires », l’ex-place Chirac (devenue « Tahua Tu-Marama » en janvier dernier) en place Bruno Barillot, et l’hôpital Jacques Chirac en hôpital Tahiarua Ohoni Mihinoa a Tati, dit Tiurai.

Jacky Bryant voit dans les noms actuels de ces lieux un néocolonialisme qui perdure, un symptôme de plus du syndrome de Stockholm, la « trace du refus de reconnaître la richesse de notre passé. Il y a un mouvement aujourd’hui pour débaptiser les lieux (qui évoquent) l’empire colonialiste ou le racisme institutionnalisé aux États-Unis. On s’inscrit dans cette démarche-là. »