Une pétition pour rapatrier Te Ara Ui aux Galapagos

Une pétition circule actuellement pour demander le « rapatriement » de la tortue centenaire encore en vie au jardin botanique, Te Ara Ui, aux Galapagos.

« J’en appelle à la pitié de chacun pour rapatrier la tortue Galapagos ». C’est ainsi qu’a été intitulé la pétition lancée mardi par un particulier nommé Teuira. Après la mort, la semaine dernière de Te Ara Tau, la tortue mâle des Galapagos, la pétition demande le rapatriement de la femelle Te Ara Ui.

Selon le pétition la tortue centenaire « subit son environnement et risque la mort depuis 2016 déjà ». Un problème qui perdure, peut-on lire dans cette pétition, et qui « aura coûté la vie à son congénère et mâle Te Ara Tau qui avait plus de 200 ans ». La pétition précise que Te Ara Ui serait en meilleure santé « auprès des siens » et que ce rapatriement lui permettra de « donner une chance de vivre » et de « donner la vie ».