Une pilule difficile à avaler

À l’audience du juge unique ce vendredi, un détenu de Tatutu comparaissait pour usage de stupéfiants lors d’une permission de sortie. Sa défense : l’ice et le paka que les tests ont révélé devaient être cachés dans une pilule de viagra… Il a écopé de trois mois ferme.

L’homme, du genre plus à l’aise dans une cage de MMA que dans un cocktail mondain, n’en est pas à son coup d’essai dans le monde des stups. Purgeant une peine de six ans pour trafic de drogue international, il a profité d’une permission pour s’enivrer et consommer cannabis et ice. Les gendarmes l’ont interpellé alors qu’il ne s’était pas présenté à Tatutu à l’issue de sa permission. Ils l’ont retrouvé dans un état second. Suite aux analyses effectuées lors de sa garde à vue, la présence d’alcool et de drogues était bien confirmée.

Des stupéfiant pris, selon lui, à son insu. « C’est un copain de Tatutu qui m’a donné une gélule pour accroître mes performances sexuelles avec ma femme. J’ai pas pris d’ice, ni de paka, ça devait être dans la gélule. »

Trafic de viagra et de stups à Tatutu

Une allégation qui ne convainc pas le juge. « On sait qu’à Tatutu, les gros pontes de la drogue continuent à diriger le trafic sur Tahiti de leur cellule et que la drogue là-bas circule tranquillement. Que l’on prenne de la drogue en prison je peux le concevoir, mais qu’il y ait du trafic de viagra, j’ai un peu plus de mal à comprendre. » Hypothèse : « c’est pour donner du plaisir à vos compagnons de cellule ? » Rires étouffés dans la salle. « Non non, c’est pour les visites au parloir », s’empresse de répondre le prévenu qui jusque là était plutôt en mode veille.

Le juge prend acte avec un léger sourire et poursuit. « Que comptez vous faire à votre sortie de prison ? » « Retourner à Bora et reprendre mon entreprise. Je ne veux plus faire d’argent avec l’ice. »

Bora-Bora le hub du trafic en Polynésie

Le magistrat dubitatif : « vous êtes sûr que vous allez résister à la tentation à Bora parce que c’est devenu le hub du trafic d’ice en Polynésie. » Le prévenu l’assure. Le juge insiste, « c’est fini vos parties de poker ? » « Oui, oui ». Le magistrat, pas convaincu : « pourtant vous êtes dans la même aile à Tatutu que votre partenaire de poker, l’aile ‘Respect’. C’est d’ailleurs marrant ça, tous les gros pontes du trafic sont dans cette aile, à croire que les boss sont plus respectueux que les petits. »

Après avoir réfléchi quelques instants le juge le condamne à trois mois ferme et justifie la peine. « Vous ne montrez aucun signe de réinsertion. Réfléchissez à vous refaire une vie. » Pour donner plus de poids à son jugement il assène, « pensez à Franckie Tumahai, ce n’était pas un méchant, mais il est mort en prison. »