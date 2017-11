Une plainte et une pétition après une photo de chien tué et dépecé en Polynésie

Une plainte a été déposée vendredi à la Direction de la sécurité publique (DSP) à Papeete après la diffusion d’une photo sur les réseaux sociaux montrant deux hommes poser à côté du cadavre d’un chien pendu et dépecé. Une pétition a été mise en ligne lundi et recueillait plus de 800 signatures dans la soirée.

La photographie particulièrement cruelle a très largement fait réagir sur les réseaux sociaux. En fin de semaine dernière, une photographie de deux hommes posant fièrement devant le cadavre d’un chien pendu et dépecé a été postée sur Facebook. Le bras gauche tatoué d’un troisième individu est également visible sur la photo. Alertée sur les réseaux sociaux, une particulier investie dans la cause animale a décidé de déposer une plainte vendredi à la DSP pour acte de cruauté envers un animal. Lundi, elle a également posté une pétition en ligne dans l’idée de la joindre aux poursuites. La pétition, largement relayée sur les réseaux sociaux, avait déjà réunie plus de 800 signatures à la fin de la journée.