Une plateforme solidaire pour les étudiants ultramarins

Depuis la réduction, puis l’arrêt des liaisons aériennes entre la métropole et les territoires ultramarins, la situation des étudiants confinés loin de chez eux a suscité « un formidable réseau de solidarité et d’entraide, » selon le ministère des Outre-mer. Une plateforme numérique est créée pour regrouper ces bonnes volontés.

Afin d’accompagner et de renforcer ce réseau de solidarité et d’entraide, la Délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer et la visibilité des outre-mer (DIECVI) a pris l’initiative de lancer une plateforme numérique intitulée outremersolidaires.gouv.fr.

Grâce à cette plateforme, qui sera opérationnelle dès demain, vendredi 3 avril, les ultramarins, et particulièrement les étudiants, peuvent dès à présent y manifester leurs besoins. Dès lors, ils seront mis en relation avec des particuliers, des associations ou des institutions soucieux de les aider et de leur rendre service pendant cette période de crise sanitaire, bien évidemment dans le respect des règles de sécurité.

De plus, sous l’impulsion de la DIECVI, la plateforme téléphonique du gouvernement (numéro vert gratuit 7/7 24h /24h) 0800 130 000 est désormais capable de renseigner dès aujourd’hui tous les étudiants ultramarins sur les dispositifs de soutien adaptés à leur situation.

