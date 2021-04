Une Polynésienne promue major de police

Huit fonctionnaires de police ont été promus ce mercredi matin, en petit comité comme l’exigent les précautions sanitaires. Parmi eux, la brigadière-cheffe Karine Vincent, 23 ans de « maison », vient de recevoir ses galons de major. Elle est la seule femme major actuellement en poste à la DSP, où elle dirige la brigade de protection de la famille depuis le 1er mars dernier.

Karine Vincent vient de recevoir ce matin ses galons de major de police. Karine est dans la police nationale depuis 1998. Reçue au concours CEAPF de gardien de la paix, elle suit une formation d’un an en France, à l’issue de laquelle elle est affectée à la DSP de Papeete. Elle y elle reste 7 ans, dans différents services, avant d’être affectée à la Police de l’air et des frontières où elle passe 7 autres années. Elle est ensuite promue brigadière-cheffe, revient à la DSP au sein de la brigade de protection de la famille, puis de l’état-major. Le 1er mars 2021, elle est nommée à la tête de la brigade de protection de la famille,

« Je tiens à préciser que j’ai deux collègues femmes qui sont à la PAF et qui sont majors également, » dit Karine Vincent. Mais elle est bien la seule major en poste à la DSP aujourd’hui. Un choix difficile à faire, explique le directeur de la DSP Mario Banner.

La brigade de protection de la famille est en première ligne de la lutte contre les violences aux personnes. « Il y a beaucoup de travail en ce moment, et on ne peut pas se permettre de laisser les dossiers de côté. » En plus de 20 ans dans la police, elle a vu les progrès sur ce sujet : « Il y a une meilleure prise en charge de la victime, nous sommes beaucoup plus à l’écoute », dit-elle.