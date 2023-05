Une première soirée pro dans l’arène de To’ata, réussie

Plus de 3 000 personnes se sont déplacées pour assister à la grande soirée de la Tahiti Fighting Championship 02. Chez les professionnels on retiendra la victoire de Raihere Dudes et de Julian Schloush. Le combat de Teiki Nauta se solde par un match nul et Tehana Bernadino s’incline face à une combattante plus expérimentée.

Un show de MMA professionnel au cœur de Papeete. Un projet ambitieux qui après de nombreux rebondissements a finalement réussi à voir le jour pour le plus grand plaisir des Polynésiens. Vendredi soir, 3 000 personnes se sont déplacées pour assister à la première soirée professionnelle organisée sur To’ata. Au programme, 12 combats au lieu des 15 initialement prévus avec 8 face-à-face amateur et 4 affrontements pro. Le main event de la soirée qui opposait le coach d’Islander MMA à Julio Agilera s’est soldé par la victoire du Tahitien qui dresse un bilan « mitigé » de ce combat. « J’étais quand même assez fatigué et je crois que ça s’est vu dès le 1er round », confie Raihere Dudes qui a voulu jouer la carte de la prudence. « J’avais peur de donner et d’être cramé. Je ne voulais pas me faire cueillir bêtement ».

Julian Schloush s’impose par TKO

Parmi les autres victoires de cette soirée, on notera la belle performance de Julian Schloush de Te aro MMA. Le combattant de la presqu’île qui s’était aligné en amateur lors de l’Octofighting League 01 a combattu chez les pro. Il était opposé – faute d’adversaire étranger – au spécialiste du Muay Thai Teanihau Poroiae. Un « game plan » qui prévoyait du coup d’envoyer rapidement son adversaire au sol. Objectif: se faire « le moins de bobos possibles ». Il s’impose par TKO au deuxième round.

Gase Sanita, un gros morceau

Le combat de Teiki Nauta contre Chace « Bady Brok » Eskam s’est soldé par un match nul mais aussi par la demande en mariage du Tahitien dans l’octogone. On notera enfin la prestation de Tehanahana Bernadino contre Gase Sanita, double championne du monde IMMAF. La Tahitienne, qui a quand même tenu les 3 rounds malgré la puissance de son adversaire, estime ne pas avoir « démérité ».

Un accomplissement pour Dudes

Chez les amateurs il y a eu aussi de très beau affrontements avec des combattants qui ont proposé du beau spectacle au public. Un spectacle que Raihere Dudes est fier d’avoir orchestré. « C’était éprouvant mais aussi satisfaisant parce que quand je vois le résultat: les gens, le spectacle, les jeunes combattants qui peuvent s’exprimer et qui sont mis en valeur… c’est un accomplissement » , conclut Raihere Dudes.Depuis le début de l’année, il s’agit déjà de la deuxième soirée professionnelle. La prochaine devrait être organisée par l’Octofighting League en septembre prochain.

