Une rétrospective de l’illustrateur Damien Clavé à la galerie Winkler

Il a réalisé une première affiche d’un paysage polynésien en 2018. Aujourd’hui, il en est à plus de 50. L’artiste Clavé a, en plus, étendu ses zones géographiques d’intervention aux quatre coins du monde. En métropole, il compte parmi les deux ou trois illustrateurs connus. La galerie Winkler, son représentant exclusif sur le territoire, lui consacre une rétrospective jusqu’au 6 février.

Elle est le fruit d’une commande. La première affiche polynésienne de Clavé représentait Taapuna, elle avait été créée pour Guillaume Coulz, co-réalisateur du film Apopo. C’était en 2018. Les créations de Clavé ont rapidement trouvé leur public. Le succès a été immédiat, et fulgurant. Proposées dans un premier temps en édition limitée à 200 exemplaires, ses affiches sont désormais éditées à 800 exemplaires. Cinq ans après le nombre de modèles est passé à 53, et les formats ont évolué (affiche, affichette, carte postale).

Selon Stéphanie Vanizette de la galerie Winkler, il y a plusieurs raison à ce succès. « Je pense qu’il est doué pour représenter les lieux vraiment de façon précise, les gens se projettent ou identifient assez facilement. Il choisit des couleurs, des façons d’illustrer qui plaisent, tout simplement. »

Il y a également un tarif, accessible et inchangé depuis cinq ans, un talent pour repérer et reprendre le détail d’un site. Il est capable, alors qu’il n’est jamais venu en Polynésie, de cerner les ambiances et les éléments qui comptent. Il se plaît à illustrer des sites qui n’ont pas l’heur de plaire aux artistes en général. Il a une patte reconnaissable entre toutes, et apprécié par presque tous. De plus, en nommant ses affiches des lieux représentés, il permet aux gens de se projeter, de s’identifier.

« C’est comme une addiction. Ils en achètent une, puis reviennent »

Damien Clavé vit à La Réunion où il a commencé ses affiches. Aujourd’hui, il illustre des endroits du monde entier : New York, l’île de Pâques, Hawaii, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, Cape Town…

La galerie Winkler est le revendeur exclusif des affiches et cartes postales de Clavé sur le territoire depuis fin 2018. De nombreux visiteurs viennent à la galerie exclusivement pour les affiches de Clavé, et l’afflux est significatif après l’annonce d’une nouveauté. Pour certains, et selon Vaiana Drollet de la galerie, « c’est comme une addiction. Ils en achètent une, puis reviennent ». D’autres se sont mis à les collectionner.

Une rétrospective vient de démarrer ce jeudi 25 février chez Winkler, elle va durer jusqu’au 6 février. Les visiteurs pourront apprécier le travail de l’artiste, et son évolution. Elle ouvre une année particulière pour la galerie qui fête ses 60 ans en 2024.