« Une saison au zoo » à Tahiti à partir du 12 janvier

Le célèbre programme de France 4, « Une saison au zoo », s’est délocalisé en Polynésie le temps de quelques épisodes. Une découverte des animaux marins du fenua au côté de l’association Te mana o te moana de Moorea démarre dès le 12 janvier.

Après la République démocratique du Congo et la Namibie, « Une saison au zoo » a décidé en janvier dernier de tourner un de ses « spin off » en Polynésie. Six épisodes ont été tournés et seront diffusés par deux à partir du 12 janvier en prime time sur France 4 comme l’indique le quotidien régional, Le Maine libre. Durant trois semaines, l’équipe du zoo de La Flèche a accompagné l’association Te mana o te moana dans ses divers actions.

Pour l’occasion cinq membres du zoo de La Flèche ont fait le déplacement : le directeur, le vétérinaire, la responsable du complexe aquatique, le chef animalier et une soigneuse. Le tournage s’est fait entre Moorea, Tetiaroa et Rangiroa auprès des baleines, des requins, des dauphins et des tortues. L’équipe a ainsi réalisé des soins, des plongées, des balisages ou encore des recensements de population sans oublier des actions de sensibilisation. Les deux premiers épisodes seront diffusés le 12 janvier à 20h55, puis les autres épisodes le 19 et 26 janvier.