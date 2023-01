Une sculpture volée près d’un marae à Papara

La sculpture en phonolite et une représentation effilée du dieu Ruahatu doté « d’une longue chevelure propulsée par un corps d’espadon ». D’après la direction, cette pièce « interprète l’image du dieu polynésien qui, selon les traditions anciennes, et après le déluge, serait parti de Raiatea pour consacrer le culte du dieu ‘Oro dans les autres îles ». Sa disparition ce weekend est un « triste constat » pour les autorités, qui appellent la population à lui faire parvenir toutes les informations qui pourraient permettre de la retrouver. « Veuillez contacter la direction de la Culture et du Patrimoine au 40 507 243 ou sur [email protected] , ou directement la gendarmerie » écrit la DCP.