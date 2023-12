Une seconde vie solidaire pour les jouets

Le collectif Tata’i a relancé son opération « Une seconde vie pour un jouet, un sourire pour un enfant « . Une collecte d’anciens jouets dont les enfants n’ont plus l’utilité, est ouverte dans toutes les écoles de la commune de Mahina, partenaire de l’opération. Des réparateurs bénévoles joueront les lutins en les remettant en état avant de les offrir aux enfants des quartiers prioritaires.

C’est à Noël que tout avait commencé pour Tata’i. Le collectif, qui anime depuis trois ans des ateliers de réparation d’objet, avait lancé dès les fêtes de fin d’année 2020 l’opération « Une seconde vie pour un jouet, un sourire pour un enfant ». Une grande collecte d’objets, en bon ou moins bon état, que les enfants ne veulent plus, et qui sont confiés à des bénévoles qui vont les réparer, les remettre en état et les préparer au mieux pour les mettre sous le sapin d’un autre. L’initiative avait trouvé son public les années précédente, et Tata’i l’a logiquement réitéré cette année, en partenariat, comme en 2022, avec la commune de Mahina. L’idée reste la même : mobiliser les familles autour d’un projet caritatif en ces temps de fêtes.

La population est donc invitée à déposer jusqu’au 15 décembre, des jouets à réparer auprès des écoles de la commune. Outre l’aspect solidaire du mouvement, l’association veut également mettre en avant son côté éducatif. « Un enfant qui est capable aujourd’hui de donner un jouet avec lequel il a apprécié jouer, pour nous c’est un acte solidaire qui à terme va pouvoir donner des adultes un peu moins égoïste et un peu plus attentif à autrui », assure Moea Pereyre, directrice du collectif.

Le collectif compte encore plus sur votre générosité à l’occasion de cette édition sur laquelle il note une « forte baisse » de participation. La collecte est ouverte dans toutes les écoles de Mahina pendant leurs horaires d’ouverture, ainsi que le mercredi matin à l’ancienne école Amatahiapo, route de la pointe Vénus, le tout jusqu’au 15 décembre. Les jouets récupérés passeront ensuite entre les mains de réparateurs bénévoles et celles de stagiaires sans emploi, qui se chargeront de leur redonner vie avant de les offrir aux enfants des quartiers prioritaires de Mahina.