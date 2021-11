Une semaine pour apprendre à réduire sa production de déchets

Retrouvez le programme de la 11ème édition polynésienne de la Semaine européenne de réduction des déchets (Serd). L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en Polynésie (Ademe Polynésie) organise, du 20 au 28 novembre, 48 animations pour expliquer les enjeux de la réduction des déchets.

Chaque année, entre 50 000 et 60 000 tonnes de déchets sont traités au Centre d’enfouissement technique de Paihoro, indique l’Ademe Polynésie. Ils seraient produits pour 10 000 tonnes par les entreprises et 40 000 par la consommation des ménages. Des chiffres que l’Ademe souhaite faire diminuer en sensibilisant les ménages à des modes de consommation plus adaptés aux enjeux écologiques.

Une semaine dédiée, pour apprendre à produire moins de déchets

La Semaine européenne de réduction des déchets commence ce samedi pour durer jusqu’au 28 novembre. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, un « atelier collaboratif de réparation » de l’association Tata’i a lieu ce samedi à l’Intercontinental Resort and Spa. Le but est de lutter contre l’obsolescence programmée des appareils électroménagers en les réparant ou en les recyclant, gratuitement. De nombreuses autres actions sont menées en entreprises également dès ce samedi puis tout au long de la semaine. Retrouvez le programme des manifestations prévues ici.

Cette 11ème édition polynésienne est « sous le signe de la solidarité et en faveur de la sobriété ». L’idée est de promouvoir les actions de collaboration, notamment au sein des communautés, à petite échelle, pour répondre aux problématiques locales. « Façonner des communautés circulaires visant à réduire la production de déchets », c’est le défi lancé aux 15 porteurs de projet qui participent cette année.