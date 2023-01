Une semaine pour créer sa boîte, avec l’Adie

L’association pour le développement de l’initiative économique (ADIE), qui accompagne par le micro-crédit les porteurs de projet que le système bancaire classique ignore, organise du 30 janvier au 3 février de nombreux événements à Tahiti et dans les îles pour aider les futurs entrepreneurs à se lancer.

Parce que de plus en plus de Polynésiens ont envie d’entreprendre mais que beaucoup trop encore y renoncent, faute d’informations et de financements, l’Adie se mobilise du 30 janvier au 3 février en proposant plus de 25 événements pour changer de vie en créant son entreprise.

Salariés et bénévoles de l’Adie organisent cette semaine plus de 25 événements – ateliers, forums, rencontres – partout en Polynésie pour rendre simple, accessible et intelligible la création et le développement d’entreprises.

Que ce soit au travers de Marchés des créateurs (des marchés dont les exposants sont tous des entrepreneurs accompagnés et financés par l’Adie), de Café créateurs (un rendez-vous où les entrepreneurs et futurs entrepreneurs échangent ensemble sur leur parcours) ou encore lors de journées portes-ouvertes sur le lieu d’activité du créateur d’entreprise. Un mini forum de la création d’entreprise est également au programme dans les quartiers prioritaires de Papeete et Mamao, avec la participation de la DICP, Initiative Polynésie et la CCISM.

Le programme de l’Adie

Lundi 30 janvier 2023

Moorea : Marché des créateurs à l’agence Adie de Moorea (Teavaro) et inauguration de l’agence.

Mardi 31 janvier 2023

Avatoru : Matinée d’information dédiée à la création et au développement de l’activité pêche à la Marina d’Avatoru, de 8h00 à 12h00.

Avera (Raiatea) : Café créateur à Avera, de 9h00 à11h30.

Faaa : L’Adie mobile sera à l’immeuble RAUTEA de 8h00 à 12h00.

Makatea : Réunion d’information à la mairie de Makatea, de 8h00 à 12h00.

Moerai (Rurutu) : Visite de stagiaires sur leur lieu de stage pour les sensibiliser à l’entrepreneuriat, de 8h00 à 15h00.

Papeete : Mini forum de la création d’entreprise (avec la présence d’Initiative Polynésie, DICP et CCISM) de 8h00 à 12h00 au Fare Amuira’a de Ziona-Tapu à Patutoa.

Tautira : MOAN’ADIE : Mini forum de la création d’entreprise à la mairie de Tautira de 8h00 à 11h00. Une matinée dédiée à la création et au développement de l’activité de pêche, avec la présence de la CAPL et des coopératives.

Uturaerae (Raiatea) : Café créateur pour promouvoir la micro-entreprise auprès des femmes, de 9h00 à 12h00.

Mercredi 1er février 2023

Fitii (Huahine) : Café créateur pour promouvoir l’action entrepreneuriale auprès de la population locale, de 8h00 à 10h00.

Makatea : Réunion d’information à la mairie de Makatea, de 7h30 à 11h00.

Mataura (Tubuai) : Mini Marché des créateurs, avec témoignage d’une cliente en reconversion professionnelle, de 8h00 à 15h00.

Poutoru (Tahaa) : Café créateurs pour promouvoir l’action entrepreneuriale et témoignage de clients entrepreneurs, de 9h00 à 11h00.

Tehurui (Raiatea) : Permanence à la mairie de Tehurui, 8h00 à 12h00.

Jeudi 2 février 2023

Ahonu : L’Adie mobile sera au Grand quartier de AHONU, de 8h00 à 12h00.

Fareatai (Raiatea) : Café créateur pour promouvoir la micro-entreprise, de 8h00 à12h00.

Hao : Café créateurs avec de nouveaux créateurs d’entreprise à l’ancienne mairie de Hao, de 8h00 à12h00.

Mamao : Mini forum de la création d’entreprise (avec la présence d’Initiative Polynésie, DICP et CCISM) de 8h00 à 12h00 au Fare Amuira’a de Oriveta à Mamao.

Moerai (Rurutu) : Visite de stagiaires sur leur lieu de stage pour les sensibiliser à l’entrepreneuriat, de 8h00 à 15h00.

Paea : Réunion d’information à la Médiathèque de Paea, de 8h00 à 12h00.

Vaiaau (Raiatea) : Permanence à la mairie de Vaiaau, 8h00 à 12h00.

Vendredi 3 février 2023

Anaa : Réunion d’information pour le public de 18 à 30 ans, au fare artisanat de 8h00 à 12h00.

Bora Bora : Journée portes-ouvertes chez une cliente de l’Adie, masseuse de profession. Découverte de son métier, de son parcours et promotion de son activité. De 9h00 à 15h00 à Vaitape.

Raiatea : Marché créateurs et conférences au Lycée d’Uturoa pour promouvoir la micro-entreprise vers les jeunes et leurs familles, de 8h00 à 13h00.

Hiva Oa : Marché des créateurs de Tohua pepe’u, pour promouvoir la reconversion vers la micro-entreprise, de 8h00 à 15h00.