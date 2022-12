Pour la première fois, le groupe de reggae Broussaï entame une tournée en Polynésie française. Ce vendredi, c’est à la brasserie Hoa que les chanteurs seront en concert avant de poursuivre à Moorea et Bora Bora.

« C’est un rêve d’enfant qui se réalise« , nous confie Erik du groupe Broussaï, qui vient de prendre la mesure de venir jouer en Polynésie française, avec son partenaire de scène Tchong, et le batteur Bruno. Ce vendredi démarre une tournée de trois dates à Tahiti, Moorea et Bora Bora où leurs sons reggae vont retentir. Broussaï, c’est avant tout un groupe qui joue en live, interprète des textes subtils et dégage une énergie positive. Avec plus de 1 000 dates au compteur et quatre albums, Broussaï est reconnu comme l’une des formations phares du reggae français.

A l’image de leurs shows en métropole, les artistes sont prêts à enflammer les scènes de Polynésie. Et pour cette première au fenua, le co-gérant de la brasserie Hoa, Guillaume, a soufflé l’idée de faire un concert original, en bande. Broussaï sera ainsi entouré de musiciens locaux avec lesquels ils vont répéter toute la semaine. « La plupart des groupes qui arrivent ici, viennent en sound system pour une question de logistique. Guillaume nous a parlé de jouer avec des musiciens tahitiens, on a été ravis. Pour nous, c’est un peu un challenge et une aventure. On a hâte de vivre ça », glisse Erik. Même si cet exercice, Broussaï l’avait déjà expérimenté il y a une dizaine d’années en Jamaïque. « On avait collaboré avec des musiciens locaux et fait des scènes avec eux. Cela s’était super bien passé », se souvient Tchong. Et le jour J à Tahiti, les maîtres-mots seront le partage, l’échange avec le public, comme nous l’expliquent les deux chanteurs.

Leurs trois derniers albums studio Perspectives, Kingston Town et In The Street ont été élus “Meilleur album français” aux Victoires du Reggae en 2010, 2013 et 2016. Porté par le bouche à oreille, le groupe s’est imposé en quelques années parmi les formations hexagonales les plus en vues. Ce vendredi, ils joueront aussi des morceaux de leur dernier album Une seule adresse et réservent quelques surprises. Broussaï sortira un nouvel album au printemps 2023 dont le titre reste encore inconnu. Le premier clip sera, lui, dévoilé dans une dizaine de jours.

Concerts de Broussaï vendredi à partir de 18h à la brasserie Hoa, samedi 10 décembre au Parc Tiahura à Moorea, dès 17h et vendredi 16 décembre au Bora Bora Yacht Club à partir de 18h.

Réservations : en ligne sur www.hoaevent.com ou directement à la Brasserie Hoa, au Chai de Moorea, ou au Bora Bora Yacht Club durant les heures d’ouverture.