Une soirée pour célébrer la nature et protéger l’environnement

Ce samedi 17 septembre, la Fédération des associations de protection de l’environnement (Fape) présente la deuxième édition des trophées de l’écologie en Polynésie française ou « Trophées du fenua durable ». Pour l’occasion, plusieurs artistes locaux donneront un concert à l’hôtel Le Tahiti, à Arue.

Célébrer la nature, tel est l’objectif de la Fédération des associations de protection de l’environnement – Te Ora Naho, qui organise ce samedi 17 septembre, qui est aussi le World Clean Up Day, une remise des trophées de l’écologie en Polynésie française ou « Trophées du fenua durable ». Le concept créé en juin 2021 est destiné à récompenser des initiatives présentées dans le magazine annuel de la FAPE, « 50 solutions pour un fenua durable« . Cinq trophées seront décernés : biodiversité, climat, économie circulaire, sensibilisation au développement durable, et trophée du public. « Le magazine met en valeur toutes les actions éco-durables du territoire, des personnes, des entreprises, des associations et du gouvernement qui s’inscrivent dans ce combat« , explique Winiki Sage, organisateur et président de la Fape. Le mot d’ordre : protéger l’environnement tous ensemble!

Le thème de l’écologie est au coeur des préoccupations de plus en plus de Polynésiens mais aussi du gouvernement qui souhaite sensibiliser sur le développement durable. Pour la Fape, il faudrait d’abord que « les communes commencent par trier les déchets et se dotent de services. » « Il faut mettre à disposition des espaces verts et rendre accessibles les lagons« , souligne Wikini Sage.

https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2022/09/SON-1-tri-des-dechets.wav Pour cette soirée Ia Ora Te Fenua – Célébrons la Nature, un concert payant est prévu. Le célèbre groupe Sissa Su’é Okota’i assurera la première partie. Puis d’autres artistes polynésiens bien connus seront aussi de la partie tels que Eono, Eto, Anihei, Tamatoa Kautai et Manaarii Maruhi qui offriront les meilleurs titres de leur répertoire.