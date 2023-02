Une subvention d’État de 7,1 milliards pour la transition écologique

Les autorités ont officiellement acté la mise à disposition du « fonds Macron ». Cette subvention de l’État, annoncée par le président de la République en juillet 2021, va permettre le financement de projets qui tendent à accélérer de la transition énergétique au fenua.

L’État, le Pays et le Syndicat pour la promotion des communes (SPCPF) ont signé ce lundi la convention relative au fonds de transition énergétique. Cette subvention promise par Emmanuel Macron lors de sa visite en Polynésie en juillet 2021 représente une enveloppe de 7,1 milliards de Fcfp. Une somme conséquente pour soutenir des projets locaux favorisant la performance environnementale, l’adaptation au changement climatique et l’amélioration du cadre de vie. Le ministre des Finances et de l’Économie, en charge del’énergie, Yvonnick Raffin, explique que les taux de prise en charge des projets par le fonds seront différents en fonction des acteurs. Les entreprises privées qui souhaiteraient investir dans les énergies renouvelables pourront disposer de « taux variants de 15 à 70% maximum en fonction du modèle économique et technique », alors que les collectivités, elles, pourront bénéficier de subventions à hauteur de 95%. Un soutien qui permettra aux communes de renouveler leurs moyens de production électrique et aux entreprises d’inscrire leurs projets dans une dynamique de transition énergétique.

Le premier appel à projet sera lancé en avril prochain, puis annuellement jusqu’en 2026. Des subventions qui pourront être perçues dans le cadre de programmes bien précis qui seront soumis à l’avis d’un comité de pilotage co-présidé par le haut-commissaire, le président du Pays et le SPC qui devront « arbitrer les projets proposés ». Pour être éligibles les projets doivent concerner l’installation de production électrique ayant recours aux énergies renouvelables (centrale solaire ou hydroélectricité) ou encore l’installation de production d’énergie renouvelable thermique visant à limiter le recours aux énergies fossiles (chauffe-eau solaire, biomasse ou Swac). Ils peuvent aussi correspondre à des projets d’infrastructures de réseaux et de stockage pour fluidifier l’injection d’énergie intermittente (stockage d’énergie chimique via des batteries ou via des retenues d’eau) ou à l’installation de productions hybrides dont la part d’énergie renouvelable est supérieure à 50%. Certaines communes, notamment dans les îles, ont déjà des projets et attendent impatiemment le lancement de l’appel à projet pour déposer leur dossier. « Il y a beaucoup de communes qui vont se lancer sur l’installation de panneaux solaires », explique Cyril Tetuanui, président du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie.

Pour rappel, la production d’électricité au fenua reste encore très dépendante des énergies fossiles. L’objectif du Pays est d’atteindre 75% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2030.