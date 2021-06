Une tortue imbriquée retrouvée morte à Reao

Une tortue imbriquée a été retrouvée morte à Reao par les référents du réseau local d’échouage. Prise en charge par les référents, une autopsie va être réalisée pour comprendre les raisons de sa mort. L’atoll de Reao est le seul site de ponte, répertorié à ce jour, de tortues imbriquées en Polynésie française, a précisé la Diren dans son communiqué.

Pesant 9,7 kg, l’animal, en décomposition avancée, présentait des blessures au niveau du cou et de l’une de ses nageoires, qui ont pu être réalisées post-mortem. L’animal a été pris en charge par les référents pour réaliser une autopsie et comprendre les raisons de sa mort. La Direction de l’environnement rappelle que l’atoll de Reao est le seul site de ponte, répertorié à ce jour, de tortues imbriquées en Polynésie française.

Dans son communiqué, la Direction de l’environnement a tenu à remercier les observateurs de l’association Clermont-Tonnerre de Reao, ainsi que Armand Tefau pour leur signalement. Mis en place en 2017 et composé de référents bénévoles formés et agréés par la Direction de l’environnement, le réseau local d’échouage (RLE) de Polynésie française permet de recenser et d’intervenir rapidement, en étroite collaboration avec les autorités municipales, en cas d’échouage d’une espèce marine protégée.

Le réseau peut être contacté au 40 47 66 49 ou sur les différentes pages FB de la Diren : Direction de l’environnement ; Milieu marin Direction de l’environnement ; Milieu terrestre Direction de l’environnement ; Réseau local d’échouage de Polynésie française

Avec communiqué