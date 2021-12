Une trombe marine entre Tahiti et Moorea

Une trombe marine a été observée au large de Punaauia, ce samedi aux environs de 13 heures. Le phénomène s’est rapidement dissipé.

Elle n’aura duré qu’une petite dizaine de minutes, mais elle aura sans doute marqué les esprits de ceux qui l’ont aperçue. Une trombe marine s’est formée, ce samedi aux environs de 13 heures, entre la pointe Tataa et le Nord-Est de Moorea. Les trombes marines, ou trombes d’eau sont visibles quand un tourbillon d’air, créé par des conditions instables de températures et des cisaillements de vents sous des cumulus ou des cumulonimbus, touchent la surface de la mer. Un entonnoir d’air et d’eau en rotation est alors formé, généralement pour quelques minutes. Ces phénomènes de « micro-échelle » comme les qualifient les météorologues sont généralement bien moins puissants que des tornades et n’occasionnent que rarement des dégâts. En 2019, une trombe avait tout de même emporté le toit d’une maison sur l’atoll de Katiu dans les Tuamotu.

Gabriel Guinard a filmé la trombe de ce samedi après-midi :

©Gabriel Guinard