Tahiti Vanille by Alain Abel, le domaine Paripari distillerie de Taha’a et la distillerie Moux ont remporté mardi trois médailles d’or au concours général agricole du salon de l’agriculture à Paris.

Les résultats du concours général agricole du salon de l’agriculture de Paris ont été annoncés mardi. Dans la catégorie « Vanilla Tahitensis », une catégorie dédiée à la vanille de Tahiti, le préparateur Tahiti Vanille by Alain Abel a remporté une médaille d’or. Le préparateur, qui achète sa vanille à Taha’a et Huahine, a déjà remporté ce prix à deux reprises en 2011 et 2012. Sur sa page Facebook, Tahiti Vanille by Alain Abel a dédié cette médaille aux planteurs.

Du côté des rhums, le domaine Paripari distillerie de Taha’a a remporté la médaille d’or dans la catégorie « rhums blanc de plus de 55° ». Et après une médaille d’argent l’année dernière, la distillerie Moux a cette fois décroché la médaille d’or en catégorie « Punchs au rhum/Punch Schrubb », aux oranges sauvages.