Une « Vigilance Vagues-Submersion », pour anticiper les risques sur les côtes

La vigilance forte houle de Météo France devient à partir de mercredi, la VVS, pour la Vigilance Vagues-Submersion. Objectif de ce changement : permettre aux autorités et à la population d’anticiper d’éventuels risques d’inondations côtières. Le code couleurs vert – jaune – orange – rouge reste d’actualité. Mais grâce aux données historiques et aux mesures bathymétriques, les alertes pourront être détaillées sur des zones littorales plus précises à Tahiti et Moorea.

Après la Réunion, Mayotte, les Antilles et la Guyane, c’est au tour de la Polynésie Française de s’y mettre. La vigilance forte houle, mise en place voilà une dizaine d’année par Météo France, va faire place à la Vigilance Vagues-Submersion (VVS). Un changement de nom, qui s’inscrit dans « l’objectif général d’améliorer la sécurité des biens et des personnes », expliquait ce matin la direction de Météo France lors de la présentation de ce nouveau dispositif à la presse.

Instaurée dans l’Hexagone depuis 2011, cette nouvelle surveillance prendra la forme de la carte météo que l’on connaît, avec ses codes couleurs : vert quand il n’y a « pas de vigilance particulière », jaune « soyez attentifs, orange « soyez très vigilants » et rouge pour une « vigilance absolue » qui s’impose. Mais plutôt que de mesurer la houle au large, elle sera spécifiquement dédiée au phénomène « d’élévation du niveau de la mer et d’impact des vagues près du littoral ».

Des risques à n’importe quelle période de l’année

La grande différence, c’est que les autorités, mais aussi les usagers, pourront se préparer et anticiper de manière plus précise les inondations côtières. Des risques eux même « liés à des fortes houles qui peuvent se propager depuis de très longues distances, soit à des fortes houles qui peuvent avoir comme origine des dépressions un peu plus proches », dit Philippe Frayssinet, directeur de Météo France en Polynésie qui ajoute aussi que la Polynésie peut être « affectée par ce type de risque à n’importe quelle période de l’année ».

Tahiti et Moorea découpés en onze zones

Ce nouveau système de vigilance a été rendu possible grâce à des études poussées portant notamment sur des données d’archives décrivant les conséquences d’épisodes météos ayant fait des dégâts importants, sur les côtes, dans le passé. La VVS est aussi le résultat d’un travail consistant à définir le relief des fonds marins, ce qu’on appelle scientifiquement la bathymétrie. Une étude qui a permis « la mise en place de nouveaux outils de prévisions » dit Météo France qui réjouit de disposer « de modèles numériques à haute résolution », donnant des infos détaillées, sur les vagues et donc sur le risque de submersion par zone.

Tahiti et Moorea ont été découpées en onze zones littorales qui pourront, en fonction des prévisions, prendre des couleurs différentes. Un travail qui « va changer beaucoup de choses » pour la protection civile chargée de la sécurité. « Avant, on avait un modèle prédictif qui était plutôt global, dit Cédric Rigollet, directeur adjoint de ce service de l’État. Plus le système de Météo France est précis, mieux c’est pour nous. On pourra vraiment adapter les consignes aux différentes populations, mais surtout adapter les consignes par rapport aux territoires qui seront réellement concernés. »

Cette nouvelle vigilance sera donc disponible sur le site de Météo France à partir de mercredi. À noter enfin que ce nouvel outil permettra également aux autorités de préciser les consignes de sécurité en fonction du public (usagers professionnels, usagers de loisirs ou habitants du bord de mer). Les autres types de vigilance – orage, fortes pluies et vents violents – restent inchangées.