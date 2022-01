Une voiture atterrit dans la salle d’attente d’un dentiste

Ce mardi une petite voiture s’est retrouvée dans la salle d’attente d’un cabinet dentaire de Pirae, passant une bordure en béton, une jardinière et la vitrine du cabinet. Pas de victime à déplorer, mais les réparations risquent de prendre plusieurs mois pour la dentiste encore sous le choc.

La propriétaire d’un cabinet dentaire de Pirae a eu une mauvais surprise ce mardi matin. En pleine consultation, elle entend « un énorme bruit, partout ». Lorsque ça s’arrête, elle sort dans sa salle d’attente et tombe sur une voiture passée par la vitrine. Heureusement l’incident n’a pas fait de victime, puisque la patiente qu’elle croyait être dans sa salle d’attente était sortie au moment du choc.

Quant au conducteur, il s’agit d’un homme de 87 ans. Il attendait que sa femme monte dans l’automobile lorsque celle-ci est tombée. Par peur il enclenche la marche avant à pleine puissance. La voiture a tout de même escaladé trois obstacles : un rebord en béton de parking, une jardinière en briques et la vitrine de la salle d’attente. « La femme âgée a été conduite au CHPF avec un hématome à la tête sans gravité et le Monsieur s’en sort choqué tout comme elle mais sans blessure » indique la police nationale dans un post Facebook. Les dégâts sont matériels et les réparations pourraient prendre plusieurs mois compte tenu des perturbations de transport.