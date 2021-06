USA : le rapport officiel sur les OVNIS qui pourrait tout changer – Edito 02/06/2021

Les médias américains sont ceux qui ont beaucoup relayé l’information, et l’étoffent même depuis de nouvelles révélations. Je vous parle de l’authentification par le Pentagone de plusieurs vidéos d’OVNIS qui avaient fuité. Les plus sceptiques d’entre vous viennent de tiquer en m’entendant parler d’OVNIS, c’est d’ailleurs en raison de la mauvaise connotation qu’a pris ce terme que les spécialistes et les officiels les qualifient dorénavant de Phénomènes Aériens Non Identifiés pour que ça passe mieux. D’ailleurs ces derniers en tout ou partie n’ont peut être absolument rien à voir avec des extraterrestres qui nous rendraient visite, et c’est une des raisons qui fait que le problème est dorénavant pris très au sérieux.

A tel point que pour la première fois depuis les années 60 et le fameux projet Blue Book, le Pentagone a commandé un rapport détaillé sur les tenants et aboutissants liés à la problématique de ces phénomènes. Puisque ces engins capables de manifestes prouesses aérodynamiques qu’aucun engin américain n’est capable d’égaler, et avant de penser « aliens », de manière très rationnelle il s’agit en fait d’abord de savoir qui parmi les autres puissances mondiales pourraient bénéficier en secret d’une telle avance technologique. Car il y a de quoi complètement rabattre les cartes des politiques de dissuasion qui donnent un semblant de stabilité au monde depuis la guerre froide. Ce rapport est attendu pour le mois prochain, et il risque d’être historique.

C’est comme si petit à petit on faisait en sorte de préparer l’opinion publique à une divulgation d’envergure. Il y a quelques jours à peine c’est une nouvelle vidéo tournée en juillet 2019, filmée à l’intérieur du bâtiment de la Navy l’USS Omaha qui a fuité. Elle vient d’être authentifiée par les autorités elle aussi. Elle montre sur les radars et moniteurs reliés à des caméras infrarouges du navire, que celui-ci a été encerclé par 9 objets qui pouvaient sans aucun système de propulsion apparent, défiant les lois de la gravité, à toute vitesse, à la fois voler, rester en géostationnaire, et plonger. Cela a même fait la une des grands JT du soir aux USA.

C’est presque à espérer que nous sommes bien visités par des explorateurs pacifiques venus d’ailleurs, car les implications découlant d’une telle avancée technologique par une autre puissance terrestre que les Etats-Unis a le potentiel de nous plonger dans une future grande guerre. En nous efforçant de rester rationnels, quand on voit la Russie continuer à utiliser Soyouz pour son programme spatial, que la Chine qui se lance dans une nouvelle conquête spatiale le fait avec des engins relativement standards, pourquoi s’y contraindraient-ils s’ils bénéficiaient de machines aussi perfectionnées, testés depuis des années, au lieu de s’en vanter ? Ils avaient même le temps de préparer le terrain pour que ça passe mieux. La vérité était ailleurs, serait-on entrain de mettre le doigt dessus ?