Uturoa va accueillir le deuxième temple mormon au fenua

Le premier, et aujourd’hui seul temple mormon du fenua a été ouvert en 1983 à Titioro. ©C.R.Les dirigeants mondiaux de l’église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ont annoncé dimanche, depuis Salt Lake City aux États-Unis, la construction d’un temple à Raiatea. Il viendra s’ajouter, d’ici quatre à cinq ans, au temple de Titioro, ouvert voilà 41 ans, et à la soixantaine de chapelles déjà érigées dans le pays, un chiffre qui ne cesse d’augmenter. L’annonce de cette construction, faite par le « prophète » Russell Nelson lui-même, a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme, et même des « larmes » dans la communauté mormone polynésienne, qui revendique 30 000 membres.

Un temple mormon à Uturoa. C’est ce qu’a annoncé dimanche, Russell Nelson, président de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, en direct depuis le centre de conférence de Temple Square. C’est dans ce complexe de 40 000 mètres carrés construit à Salt Lake City, siège de la religion dans l’Utah, aux États-Unis, que se réunissent, deux fois par an, les responsables mormons du monde entier. Russell Nelson, qualifié de « prophète » au sein de la congrégation, a ainsi cité la capitale de Raiatea parmi les quinze villes mondiales où seront érigés, dans les années à venir, des temples de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, son nom officiel. C’est dans ces « lieux sacrés » que sont organisés certains rituels exclusivement dédiés aux membres les plus fidèles. Un endroit « pour mieux connaître l’évangile et contracter des alliances », précise encore « Elder » Riemer Frédéric, le responsable de l’église au fenua.

Quatorze paroisses aux Raromatai

L’emplacement de ce nouveau bâtiment est « une surprise pour beaucoup », ajoute-t-il, précisant tout de même que les hautes sphères religieuses de l’église américaine travaillent sur ce projet de nouveau temple « depuis deux ans ». « On essaie de voir où l’église grandit et ensuite, c’est le prophète qui décide, par révélation, où le seigneur veut que l’on établisse un autre temple ». À l’entendre, le futur temple d’Uturoa, le deuxième au fenua – après celui de Titioro bâti en 1983 – va répondre à « un vrai besoin ». Il explique ainsi qu’il desservira les quatorze paroisses des Raromatai, dont six sont situées à Raiatea même. Elles rassemblent d’ailleurs, à elles seules, 4300 membres répartis dans les deux « pieux » que comptent les îles Sous-le-Vent.

« Une bénédiction »

L’annonce a visiblement été accueillie avec beaucoup d’émotion par les mormons du fenua. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle a été relayée en masse par les fidèles qui à en croire les publications sont nombreux à avoir « versé des larmes ». Beaucoup parlent « d’une bénédiction » et voient ce temple comme une reconnaissance de la part du « seigneur qui nous voit et se souvient des îles de la mer ».

Des réactions enthousiastes et « une annonce historique » qui reste pourtant flou, pour le moment. « Le projet est à l’état brut et ce n’est pas demain que commencera la construction », reprend Frédéric Riemer, qui participait lui aussi à la conférence générale aux côtés des autres dirigeants. Il assure toutefois que « ça sera un temple unique en son genre », bien sûr pas aussi grand que ceux des États-Unis – le temple de Salt Lake City peut accueillir 21 000 personnes – et qu’il devrait davantage ressembler à celui de Tahiti.

« 400 à 500 fidèles » en plus par an

Depuis l’arrivée des premiers missionnaires mormons en Polynésie, en 1844, il y a 180 ans cette année, le nombre de fidèles n’a cessé d’augmenter. Neuf lors de la première cérémonie de baptême de l’église à Tubuai, 2000 en 1983, lors de la construction du premier temple au fenua…. Et 30 000 fidèles aujourd’hui, d’après les chiffres de l’église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. D’après le représentant local ce chiffre est en constante évolution avec chaque année « 400 à 500 fidèles » supplémentaire d’où l’augmentation du nombre de chapelles : déjà une soixantaine aujourd’hui.