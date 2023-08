Va’a : le retour du jour le plus long

La H2B Downwind race « la plus longue course de V6 au monde » fait son retour ce samedi aux Raromatai. Près de 95 kilomètres, entre Huahine et Bora Bora, attendent les neuf équipes engagées sur cette deuxième édition proposée par l’association Talifit.

Après les belles promesses de la première édition l’an passé, l’association Talifit remet la H2B Downwind race au programme. Et cette année encore, le parcours de 95 kilomètres a de quoi impressionner. Après un départ depuis le quai de Fare, Huahine, à 7h30, les meilleurs équipages de six rameurs seront attendus pas moins de 6h30 plus tard à Bora Bora, sur le quai Vaitape. En 2022, la course n’avait pas échappé à Shell Va’a. Les jaunes l’avaient emporté devant Air Tahiti et Arue. Onze formations avaient pris le départ. Cette année, il y aura deux V6 de moins : « Air Tahiti revient de voyage en Amérique, donc ils ne peuvent pas trop enchaîner avec notre course. Et ceux de Raiatea qui l’avaient fait l’année dernière ont peut-être vu que c’était un petit peu dur pour eux » justifie Leilanie Mara, président de Talifit.

Mais nouveauté, la course peut compter sur trois va’a ta’ie qui ont pris l’initiative de contacter l’organisation pour participer. Reste à savoir si tout le monde sera bien présent sur la ligne de départ, certains clubs ayant eu des retards de vol vendredi, leur arrivée étant espérée dans la soirée.

La H2B Downwind race ne devrait pas revenir en 2024. L’association souhaite bien pérenniser l’évènement, mais seulement tous les deux ans. Il faut dire qu’il s’agit d’une organisation lourde à porter pour Leilanie Mara, qui ne peut compter que sur son tane et sur le président du district va’a de Bora Bora pour l’aider.

D’autant qu’en plus de l’organisation, il y a aussi le club Bora Bora va’a à gérer. Samedi, une soirée est prévue après l’épreuve, pour financer les déplacements de l’équipe, dont les mondiaux Marathon prévus ce mois-ci aux Samoa. « Dix de Bora » seront du voyage. « Rien que pour les billets d’avion, on dépense plus de deux millions ».