Va’a, vélo, course… Vini Sprint, le retour du « triathlon local »

Organisée par l’association sportive Fe’i Pi, la Vini Sprint va prendre la suite de la Taaone Race le dimanche 19 juin au parc Aorai tini hau. Au programme de ce relais, 10 kilomètres en V1, 18 km à vélo et 5 km à pied. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 juin.

Trois sportif par équipe, trois sports en relais, et plus de deux millions de francs de prix à répartir entre les amateurs et les athlètes chevronnés. C’est le concept de la Vini Sprint 2022, organisée par l’association sportive Fe’i Pi le dimanche 19 juin. Le départ sera donné sur la plage du parc Aorai tini hau pour une boucle de 10 kilomètres de va’a V1 au travers de la passe de Taaone et vers les falaises du Tahara’a. Les rameurs feront ensuite passer leur « bracelet transpondeur » au cycliste de leur équipe pour quatre boucles sur route entre le RSMA et le marché de Pirae, soit 18 kilomètres au total. Dernier passage de relais aux coureurs qui devront tenir le « sprint » autour du parc Aorai Tinihau pendant 5 kilomètres. « Un triathlon revisité », pointent les organisateurs qui ont repris le concept de la Taaone Race qui avait eu lieu en 2019.

« Cette manifestation a pour objectif de participer à la relance du dynamisme sportif au lendemain d’une période blanche de deux ans » précisent l’association sportive et le principal partenaire de la compétition, Vini. Plusieurs catégories sont ouvertes à l’inscription jusqu’au 16 juin : équipes féminines, masculines, mixtes, équipes d’entreprise, de Jeunes femmes (16-18 ans), jeunes hommes ou encore d’athlètes Handisport. Un « Price Money » de 633 000 francs sera partagé entre les vainqueurs, et pas moins de 1,6 millions de francs d’abonnements Vini Sprint sont à gagner pour les participants. Toutes les infos à retrouver sur la page Facebook de l’évènement.