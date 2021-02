Vaccin : plus de 12 000 doses utilisées ou réservées aux secondes injections

Près de 6 000 Polynésiens avaient déjà reçu une première dose de vaccin ce mardi, parmi lesquels 2 200 ont reçu le rappel nécessaire à l’immunisation contre le covid. En comptant les doses mises de côté pour assurer ces secondes injections, le Pays a déjà consommé environ 60% des doses livrées par l’État.

Avec un peu plus de 2 200 injections en 7 jours, le rythme de la campagne de vaccination semble avoir atteint un palier. Il faut dire que la direction de la Santé surveille de près ses stocks de vaccin qui ne cessent de s’amenuir. Sur environ 20 000 doses livrées par l’État depuis le 7 janvier, 6 093 ont déjà été utilisées pour des premières injections, 2 277 pour des seconde injections 21 jours plus tard, et 3 816 sont théoriquement mises de côté pour ne pas risquer de rater ce rappel chez ceux qui ont commencé à être vaccinés. Soit 12 186 doses au total qui ne peuvent plus être utilisées et environ 7 800 doses qui restent disponibles. La direction de la Santé avait déjà indiqué qu’une partie de ces doses avaient été affectées aux hôpitaux pour la vaccination des personnes « à haut risques » et les plus vulnérables du fait de maladies graves.

Ni le Haussariat ni le Pays ne sont pour l’instant en mesure de dater la prochaine livraison de vaccins. Mais la plateforme covid indiquait, la semaine dernière, que la campagne allait sans doute devoir ralentir avant la réception de la prochaine dotation, toujours prévue « début mars ».