Vaccination à la présidence ce week-end

Le vaccinodrome de la présidence rouvre ses portes samedi et dimanche. Par ailleurs, Punaauia annonce l’ouverture d’un centre de dépistage à la Covid-19 à partir de lundi 9 août au-dessus du rond-point de Punavai. Il vient renforcer le réseau existant de centres qui peinent à répondre à la forte affluence actuelle.

Un centre éphémère sera ouvert sous le chapiteau de la Présidence de 8 heures à 16 heure le samedi 7 août, et de 8 heures à 12 heures le dimanche 8 août. Les vaccins disponibles seront le vaccin Janssen, avec une seule dose (à partir de 18 ans), et le Pfizer pour les premières vaccinations et les rappels (à partir de 12 ans – les mineurs devant être accompagnés et avoir l’accord des deux parents).

Le grand parking de la Présidence, situé en face de l’entrée principale, sera accessible pour l’occasion. L’entrée des piétons se fait ensuite par le parking dit du Conseil des ministres, situé à l’arrière de la Présidence. Là, ils seront pris en charge par le personnel de la Santé pour la vaccination, sous le grand chapiteau. Les PMR (personnes à mobilité réduite) seront prioritaires et pourront donc être déposées directement à l’entrée du parking du Conseil des ministres.

Un nouveau centre de dépistage dès lundi à Punaauia

La ville de Punaauia a annoncé hier matin sur son site internet et sa page Facebook l’ouverture d’un centre de dépistage sur le terrain du temple adventiste, au dessus du rond-point de Punavai. À l’instar des autres centres celui-ci accueillera « les personnes symptomatiques de la Covid-19 qui pourront s’y faire dépister gratuitement, sans rendez-vous et sans ordonnance ». Il sera ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30. Dans sa publication la ville de Punaauia rappelle que les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

La plupart des centres déjà ouverts le sont en matinée. Leurs coordonnées et horaires respectifs sont disponibles ici. Prochainement la vente d’auto-tests en pharmacies permettra d’élargir encore cette offre.

Avec communiqués