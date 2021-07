Vaccination : déjà 3 500 demandes pour le QR code polynésien

Après plusieurs semaines de préparation, le Pays propose des certificats de vaccination sous forme de QR code. S’ils ne sont pas équivalents à un pass sanitaire, ils permettent de voyager plus facilement et de fréquenter les lieux publics restreints en métropole et en Europe. Devant le nombre importants de demandes en ligne, les autorités peinent pour l’instant à tenir les délais.

Ce n’est pas la fin des carnets en papier, mais c’est une « nouvelle possibilité » pour les vaccinés, explique la plateforme Covid. Depuis le début de semaine, la direction de la Santé émet des « certificats de vaccination ». Un document rédigé en anglais et en français, dans un format reconnu par l’ensemble des pays européens et surtout qui porte un « QR Code », sorte de code-barre en deux dimensions, certifiant les informations. Le certificat, qui peut aussi être imprimé, a surtout vocation à être importé sur l’application mobile « TousAntiCovid« , utilisée à l’échelle nationale. Le code, accompagné du nom et de la date de naissance du porteur, peut ensuite être scanné directement depuis le téléphone de la personne vaccinée, lors des vérifications de vaccination. À Tahiti, seul l’embarquement pour un vol international nécessite ce genre de procédure. En Europe et en métropole en particulier, cette preuve de vaccination peut être nécessaire pour avoir accès à certains lieux et événements publics.

Délais de plusieurs jours

Les voyageurs polynésiens, qui pour certains ont rencontré des difficultés avec leur carnet de vaccination papier, attendaient depuis plusieurs semaines de pouvoir se doter de ce QR Code. « C’est beaucoup plus pratique dans les aéroports, notamment quand on doit se déplacer à l’intérieur de la zone européenne », explique-t-on à la plateforme Covid. Mais la Polynésie, qui dispose de son propre répertoire de vaccination, a d’abord dû mettre sur pied des protocole d’échanges de données avec les imprimeries nationales et les éditeurs de TousAntiCovid en métropole. « Ça a été un petit challenge à mettre en place », souligne Romain Flory, responsable de la cellule « process et data » à la plateforme Covid.

L’autre défi, c’était de rendre la procédure fluide côté usagers. Le formulaire de demande, à remplir sur demarches.gov.pf est relativement simple, et nécessite seulement une photo du carnet de vaccination papier et de sa pièce d’identité. Il permet en outre d’intégrer des vaccinations faites à l’extérieur de la Polynésie (avec des vaccins reconnus localement) ou des schéma vaccinaux incomplets (un schéma vaccinal n’est considéré comme complet en métropole que 14 jours après la dernière dose de Pfizer ou 28 jours après la dose unique de Janssen). Quelques clics et quelques minutes tout au plus. Mais le traitement de la demande, lui, peut être beaucoup plus long. « L’objectif c’est de pouvoir être aussi efficace que sur la gestion des voyageurs, c’est à dire de donner une réponse dans les 48 heures, reprend le responsable, qui est aussi chef de projet santé numérique à la direction de la Santé. Mais on savait qu’on allait devoir faire face à un pic de commandes au démarrage ». 3 500 demandes dans les premières 72 heures, probablement des milliers d’autres ce vendredi. Pour les traiter, une équipe de 10 personnes : « en fonction du traitement, on ajustera », explique Romain Flory, qui appelle les premières demandeurs à la « patience », sans s’engager sur un délai de réponse.

Les plus pressés pourront tout de même se signaler : le site demarche.gov.pf permet de prioriser ceux qui justifient d’un vol vers la métropole dans les jours à venir.

Pas un « pass sanitaire »

Dans l’Hexagone, comme dans les départements d’outre-mer, des preuves de vaccination, d’immunisation ou de test négatif, réunis dans un « pass sanitaire », seront demandés, dès le 21 juillet, pour accéder à tous les « lieux de loisirs » de plus de 50 personnes. Et à partir du courant du mois d’août, les restaurants, cafés, ou centres commerciaux seront aussi concernés. Le QR code polynésien, une fois importé sur TousAntiCovid, pourra bien servir de « laissez-passer », en France comme dans le reste de l’Europe. Mais il ne permet pas, en Polynésie, de mettre en place le même système. « Le pass sanitaire européen intègre plusieurs composantes, précise Romain Flory. En Polynésie, on s’est focalisé sur ce seul certificat de vaccination ».

À la plateforme Covid, on assure qu’aucun chantier n’est pour l’instant lancé pour adapter les certificats d’immunisation ou de tests négatifs. Et du côté du Pays ou du Haussariat, aucune annonce n’a été faite pour étendre le système de pass sanitaire à la Polynésie. Jusqu’à preuve du contraire, donc, le QR code sert seulement à voyager, et uniquement vers la métropole. Les États-Unis se contentent de demander des tests PCR négatifs avant le départ.