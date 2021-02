Vaccins : une semaine de stock avant la baisse de régime

Acheter des vaccins ? « On n’a peut-être pas suffisamment anticipé » « Qu’est-ce qu’on attend ? Mais qu’est-ce qu’on attend ? ». Lors des questions au gouvernement, hier, Éliane Tevahitua a interpellé Édouard Fritch sur l’approvisionnement en vaccins de la Polynésie. « Notre Pays autonome en matière de santé a en 1984 gagné le droit de commander directement les vaccins, si la France et l’Europe sont incapables de nous en fournir en nombre suffisant » insiste la représentante Tavini. Devant la « torpeur » de l’État, et comme ce fut le cas pour les masques en avril, le parti bleu ciel lui demande donc « instamment de commander des vaccins en quantité suffisante », reprenant le thème de la conférence de presse d’Oscar Temaru le 12 février dernier. Et ce même « s’il le faut payer ce vaccin, même très cher ».

Commander ailleurs ? « Trouvez-mois un fournisseur ! », répond Édouard Fritch à l’assemblée. C’est que le Pays avait lui-même « lancé des démarches ». « Nous avons écrit à Moderna, et le non a été catégorique, même à 15 euros la dose », ajoute le président. Aucune chance, non plus, du côté de Pfizer. La cause est connue : pour développer un vaccin dans un temps record, les laboratoires ont été « massivement financés par les États ». Les producteurs sont donc « l’obligation de fournir les États au prorata » de leur population. « Je suis prisonnier de ça », insiste le président. Pourquoi ne pas se tourner vers fournisseurs différents que ceux des pays européens et des États-Unis ? Une question de sécurité sanitaire. « Je vous cache pas qu’à un moment j’ai envisagé d’aller chercher des vaccins en Chine, mais vous m’auriez insulté ! », complète Édouard Fritch. Le gouvernement serait « prêt à dépenser des milliards s’il le faut », mais pour le président, « ça n’est pas un problème de moyens ». « On est loin de tout… et on n’a peut-être pas suffisamment anticipé » admet-il.