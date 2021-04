Vaccination : plus de 10 000 injections en une semaine au fenua

Le rythme de la campagne de vaccination a bondi la semaine passée grâce, notamment, au vaccinodrome organisé à la présidence ce weekend. Reste à tenir la cadence : les autorités comptent sur des recrutements dans les centres et la multiplication des centre éphémères.

4238 injections en deux jours dont beaucoup de rappels. Le vaccinodrome organisé à la présidence ce weekend a fait exploser les compteurs de la campagne de vaccination. Au total, 5 300 doses de vaccin Pfizer ont été administrées depuis vendredi matin, plus que dans la semaine précédente. La Polynésie dépasse pour la première fois les 10 000 injections hebdomadaires, un chiffre qu’elle avait pris six semaines à atteindre en début de campagne.

Aujourd’hui 30 000 Polynésiens ont donc commencé leur vaccination Covid, dont près de 15 000 qui sont pleinement protégés et 15 000 autres qui sont en attente de la seconde dose. Reste maintenant a garder le rythme : plus de 15% de la population adulte du fenua a commencé sa vaccination et la présidence avait fixé de longue date un objectif de 80 000 Polynésiens vaccinés, soit plus de 40%. Vu les engagements de dotations de l’État – 15 000 doses par semaine d’après Édouard Fritch – l’objectif est désormais atteignable bien avant le mois d’août. Reste à faire en sorte d’utiliser au mieux ces dotations. La semaine dernière, beaucoup de centres étaient encombrés, par une forte demande, mais aussi par manque de personnel médical, et ce matin l’attente était encore longue. La présidence a bien annoncé de nouveaux recrutements, mais les problèmes de paiement connus par les prestataires déjà en poste n’aident pas. Le ministre de la Santé Jacques Raynal a assuré ce weekend que « la question serait réglée dans les jours qui viennent ». Les vaccinodromes prévus tous les weekends dans les semaines à venir devraient aider à tenir la cadence. Ce 17 et 18 avril, c’est à Teva i Uta (tous publics) et à l’Institut Malardé (carnets rouges) que des centres exceptionnels seront ouverts. Le vaccin Janssen – filiale du groupe américain Johnson & Johnson – est aussi attendu pour cette semaine. À dose unique et facile à conserver, il pourrait être réservé à des opérations particulières dans les îles.