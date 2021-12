Vaccinés, non-vaccinés…. Comment obtenir son pass sanitaire ?

Alors que le pass sanitaire est en vigueur à l’entrée des évènements artistiques et festifs, des hôpitaux, des vols intérieurs ou des discothèques, certains se demandent toujours comment se doter du sésame. Piqûre de rappel.

Le pass sanitaire est un dispositif réglementaire qui requiert la présentation d’une preuve de vaccination, de non-contamination ou d’immunisation à l’entrée de certains services et établissements. Pour faciliter les contrôles et respecter la confidentialité des informations de santé, ces preuves doivent être présentées sous la forme d’un QR Code, désormais présent sur tous les certificats fournis par les autorités ou les professionnels de santé. Il peut être imprimé sur un papier, enregistré sur un téléphone ou importé sur l’application TousAntiCovid. Il sera systématiquement scanné à l’entrée des évènements et sites concernés. Sans QR code valide, pas d’entrée.

Si je suis vacciné. Les personnes bénéficiant d’un schéma vaccinal complet* peuvent demander leur certificat numérique de vaccination sur le site mes-démarches.pf. Il suffit d’y téléverser une photo de son carnet de vaccination papier, ainsi que de sa pièce d’identité. La plateforme Covid envoie ensuite par mail, théoriquement sous 24 à 48 heures, le certificat numérique comportant le QR Code. Il reste valable tant que le schéma vaccinal est considéré comme complet.

Si je ne suis pas vacciné. Les non-vaccinés ne sont pas privés d’entrée. Pour disposer d’un pass valide, il faudra réaliser un test de dépistage qui doit se révéler négatif. Si les laboratoires peuvent les réaliser, le plus simple est d’aller en pharmacie, ou la procédure est facturée entre 1 200 et 2 500 francs. Le professionnel de santé fournit alors un certificat de non-contamination portant un QR code qui est valide pendant 24 heures dans tous les sites et évènements concernés par le pass sanitaire.

Si j’ai été contaminé récemment. Les personnes non-vaccinées qui ont été dépistés positifs au Covid par un professionnel peuvent temporairement se dispenser des tests de dépistage. Il leur faudra pour cela demander au laboratoire ou la pharmacie qui a authentifié leur test positif de leur fournir un certificat numérique comportant un QR Code. Ce dernier servira de pass sanitaire valide entre le 11e jour et le sixième mois après la date du test.

* à partir du 15 décembre, deux doses de Pfizer pour les 18-65 ans, trois doses pour les plus de 65 ans (6 mois après la deuxième injection), ou une dose de Janssen et un rappel (2 mois après la première injection) quel que soit l’âge.