Vaccinodrome éphémère pour les carnets rouges ce weekend

Un centre de vaccination éphémère ouvrira à l’Institut Malardé, les samedi 27 et dimanche 28 de 8h à 17h, pour les personnes en longue maladie.

Les stocks de vaccins n’étant plus sous tension avec l’arrivée de plus de 8 000 doses, soit 5 000 de plus que ce qu’attendaient les autorités, à la mi-mars. Restait à trouver une solution pour accueillir le public plus rapidement et efficacement. Un centre de vaccination éphémère a été mis en place lors du séminaire « Faire simple » pour les chefs de services et directeurs d’établissement public et ceux qui le souhaitaient pouvaient profiter de cette journée de travail pour recevoir leur vaccin. Et ce week-end, ce sont les personnes en longue maladie qui vont pouvoir profiter d’un centre de vaccination éphémère ouvert spécialement pour eux.

L’Institut Louis Malardé sera ouvert les samedi 27 et dimanche 28 de 8h à 17h, pour vacciner les personnes en longue maladie avec carnet rouge. Pour tout renseignement, ces personnes sont invitées à contacter le 40 41 64 23 et ensuite à se présenter sur place avec leur carnet.