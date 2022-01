Vaccinodrome grand format à la présidence : ça continue

Le vaccinodrome ouvert sous le chapiteau de la présidence la semaine dernière est reconduit cette semaine entre 8 heures et 15 heures en semaine, sauf le jeudi 13, puis jusqu’à 16 heures le samedi et 12 heures le dimanche. La Direction de la santé y propose les vaccins contre le Covid et contre la grippe, mais aussi l’impression des certificats de vaccination sous forme de QR code.

La semaine dernière entre mercredi et dimanche, 4 588 doses de vaccin contre le Covid ont été administrées sous le chapiteau de la présidence : 4 089 rappels et 461 primo-injections. L’opération est reconduite cette semaine par la Direction de la santé qui met tous les moyens disponibles en place pour prévenir une nouvelle vague d’hospitalisations liées au Covid. Sont proposés les premières deuxième et troisième doses de vaccins contre le Covid, Pfizer et Jansen, en parallèle du vaccin contre la grippe.

Imprimer son QR code en quelques dizaines de minutes

Pour obtenir son pass sanitaire sous forme de QR code, il existe plusieurs options en ligne mais lorsque l’on se trouve dans l’urgence d’un voyage par exemple, il est possible de demander à imprimer son certificat sous le chapiteau de la présidence. Dans la journée de samedi seule, 1 439 QR codes ont ainsi été remis. De nouveau l’accès se fait côté montagne de la présidence entre 8 heures et 15 heures en semaine, à l’exception du jeudi ou il sera fermé, puis jusqu’à 16 heures le samedi et midi le dimanche.