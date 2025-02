Vahine Fierro en huitièmes de la Lexus Pipe Pro

Vahine Fierro a bien lancé sa compétition à Oahu. Deuxième de sa série sur ce premier round, la Tahitienne évite les repêchages et file directement en huitièmes de finale.

Après plusieurs jours d’interruption, la première étape du Championship Tour a repris ce mercredi sur la côte nord d’Oahu. La surfeuse de huahine, était opposée lors de sa première série à la Hawaïenne Bettylou Sakura Johnson et à l’Australienne Molly Picklum. Au terme de ce premier round qui s’est disputé dans de petites conditions, la Tahitienne a pris la deuxième place de ce premier roud, juste derrière l’Australienne. Avec deux vagues notées 3 et 2,83, elle évite ainsi les repêchages et se qualifie directement pour les huitièmes de finale. Son adversaire pour ce prochain tour sera déterminé à l’issue de cette phase de repêchages.