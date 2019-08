Vahine Fierro et Michel Bourez en équipe de France de surf pour les Mondiaux

Il y aura deux Tahitiens dans l’équipe de France pour les Mondiaux 2019

Le comité directeur de la Fédération française de surf a validé ce jeudi la proposition émise par la Direction technique nationale pour les Mondiaux de surf. Six athlètes composent l’équipe de France pour les ISA World Surfing Games 2019, du 7 au 15 septembre prochain, à Miyazaki au Japon.

L’équipe de France sera donc constituée de Michel Bourez, Jérémy Florès et Joan Duru et de Johanne Defay, Vahiné Fierro, qui avait été sacrée championne du monde junior WSL en 2018, et Cannelle Bulard.

Sur la photo ci-dessus de la Fédération française de surf, on voit Vahine Fierro s’entraîner sur la vague artificielle de Waco, au Texas, où elle est en stage avec ses camarades du Collectif France féminin senior.