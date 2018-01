Vahine Fierro : « Je n’arrive pas encore à réaliser »

Sélectionnée de dernière minute grâce à une « wild card », la jeune surfeuse polynésienne de 18 ans, Vahine Fierro, est encore sur un petit nuage au lendemain de sa victoire aux championnats du monde junior à Kiama en Australie. Elle se tourne pourtant déjà vers son prochain objectif : le circuit qualificatif féminin pour tenter d’intégrer le tour mondial féminin.

Première surfeuse polynésienne à devenir championne du monde junior, Vahine Fierro est revenue mercredi pour Radio 1 sur sa victoire de la veille à Kiama en Australier. La compétition n’a pas été facile, avec des vagues plutôt moyennes nécessitant quatre jours de « lay day ». Les épreuves se sont ensuite enchainées sur une seule et même journée. « J’ai fait quatre séries en une journée, c’était fatiguant », raconte Vahine Fierro depuis l’Australie. « Mais j’ai gagné toutes mes séries, je suis arrivée en finale et souvent quand tu arrives en finale c’est pour gagner. Et je l’ai fait ! ». La surfeuse a célébré sa victoire à Kiama, mais attend avec impatience de retrouver sa famille à Huahine pour fêter son titre. Et moins de 12 heures après la finale, Vahine Fierro est encore sur un nuage.

Vahine Fierro a remporté la finale avec un score de 12,83 points contre 6,36 pour la surfeuse hawaiienne, Summer Macedo. Une adversaire que la surfeuse tahitienne connait bien. Elles se sont déjà affrontées sur deux finales, gagnées par l’une et l’autre. « J’ai eu de meilleures vagues, mais je sais qu’elle était capable de me battre facilement », analyse Vahine Fierro.

C’est grâce à une « wild card » que Vahine Fierro a pu participer aux Mondiaux juniors de surf. La surfeuse a été avertie de la décision de la World Surf League (WSL) seulement quelques jours avant le début de la compétition. La préparation a donc été rapide mais visiblement très efficace.

Vahine Fierro compte maintenant se consacrer à 100% au surf. D’ailleurs après avoir eu son bac en juin dernier, elle a décidé de prendre une année sabbatique. La jeune surfeuse rentre samedi au fenua pour repartir le soir même, cette fois-ci vers la première compétition du « Qualifying Series » (QS) de la WSL. Vahine Fierro entre maintenant dans la cour des grands où elle compte suivre les pas d’une autre star du surf polynésien.

La première compétition de Vahine Fierro dans le QS aura lieu du 18 au 24 janvier prochain en Floride.