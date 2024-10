Vahine Fierro toute proche d’une qualification au Championship Tour

La Tahitienne Vahine Fierro a réussi à se hisser en quarts de finale de l’ultime Challenger Series de la saison, le Corona Saquarema Pro. Une qualification qui la rapproche un peu plus du circuit élite de la WSL. Une victoire lors de son prochain heat contre la Brésilienne Sophia Medina, sœur de Gabriel Medina, lui permettrait de mettre un pied dans le Championship Tour, et une victoire lors de l’étape brésilienne confirmerait définitivement sa qualification. À noter que le Français Marco Mignot a déjà obtenu sa place sur le CT, tandis que Kauli Vaast et Mihimana Braye devront encore patienter.

Encore un effort. Vahine Fierro s’est qualifiée pour les quarts de finale du Saquarema Pro, dernière étape annuelle des Challenger Series, qui détermine de façon définitive les qualifiés pour le Championship Tour de l’année suivante. Actuellement classée 6e au classement général, la Tahitienne a éliminé la Portugaise Francisca Veselko, ex-championne du monde WSL junior, en huitièmes de finale. En quart, elle devra impérativement se défaire de la Brésilienne Sophia Medina, la petite sœur de Gabriel, pour atteindre les demi-finales. Elle devra aussi surveiller ce qui se passe dans l’autre moitié du tableau, car la Brésilienne Luana Silva, elle aussi en course pour une place sur le CT, reste une sérieuse concurrente. Silva devra toutefois passer un prochain tour face à l’Australienne Macy Callaghan pour espérer devancer Fierro.

Si la Tahitienne parvient à terminer cette saison dans le Top 5, elle inscrira son nom sur la liste restreinte des surfeuses françaises qui ont intégré l’élite mondiale du surf. Avant elle, seules Marie-Pierre Abgrall, Caroline Sarran, Lee Ann Curren, Pauline Ado, Justine Dupont, et enfin Johanne Defay, classée 6e au général cette saison, y sont parvenues. Chez les hommes, Marco Mignot vient de décrocher son ticket et devient le neuvième surfeur français à se qualifier pour le CT masculin. « Dernier surfeur français encore en lice sur le beach break sud-américain, il a remporté haut la main sa série avec 15,33 pts. Kauli Vaast, qui avait vu ses espoirs de qualification quasi anéantis lors de l’étape d’Ericeira au Portugal, dit définitivement adieu à ses chances pour la saison prochaine. Après avoir passé deux tours, il a été éliminé en seizièmes de finale par le Brésilien Rickson Falcao et l’Australien Dylan Moffat. Le CT attendra également pour Mihimana Braye qui pointe à la 65e place.