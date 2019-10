Vaimalama à croquer au Salon du chocolat !

Vaimalama Chaves sera sans aucun doute la vedette de la soirée inaugurale du Salon du chocolat, mardi 29 octobre à Paris. Elle est annoncée dans le traditionnel défilé de robes en chocolat, et portera une création locale, puisqu’elle défendra la jeune marque « Tahiti Origin by M » , premier fabricant local de chocolat gastronomique.

Chaque année le Salon du chocolat de Paris s’ouvre sur un défilé de robes éphémères en chocolat. Cette année ne fait pas exception. La soirée inaugurale de cette 25e édition, à la porte de Versailles à Paris, aura pour mannequin vedette Miss France 2019, Vaimalama Chaves, qui portera une création faite de chocolat tahitien, celui de la jeune marque « Tahiti Origin by M ». Ce nouveau chocolatier made in Fenua fabrique un chocolat 70% cacao, sans additifs, conservateurs ou arômes artificiels, à partir de fèves de cacao cultivées dans différents archipels polynésiens.

Cette jeune marque a été créée début 2019 par Manutea Parent et Morgane Richard-Bruant, chef chocolatière formée notamment à l’École Ducasse et auprès de plusieurs meilleurs ouvriers de France. C’est elle, avec Stella Bonnet, qui a conçu la robe en chocolat dans laquelle Miss France défilera mardi. Un secret qui a été bien gardé, mais dont on aurait pu se douter car les Miss France ont souvent été présentes sur les podiums du Salon du chocolat ces dernières années.

Si vous êtes à Paris du 30 novembre au 3 novembre, allez déguster ce nouveau délice du terroir polynésien au stand C19 du Salon du chocolat.