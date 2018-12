Vaimalama Chaves fait le buzz à la guitare

Alors qu’elle fait le tour des médias nationaux depuis son élection ce week-end, la toute nouvelle Miss France 2019, et Miss Tahiti, Vaimalama Chaves, était l’invitée de l’émission « Bruno dans la radio » sur Fun Radio lundi matin à Paris. Les animateurs, bien renseignés sur les talents de musicienne de la plus belle femme de France, n’ont pas résisté à tester Vaimalama Chaves en lui tendant une guitare. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le charme de notre Miss Tahiti a de nouveau agi. La vidéo, postée sur la page Facebook de l’émission, avait été partagée 3 606 fois lundi matin à Tahiti.