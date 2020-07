Vaimalama est de retour à la maison

Miss France 2019, Vaimalama Chaves, est de retour au fenua après avoir passé le confinement en métropole. La reine de beauté a posté sur son compte Instagram quelques photos de la montagne où elle a grandi.

Après un confinement passé à la montagne, rien de vaut un retour sur son île. D’après son compte Instagram, notre Miss Tahiti 2018, Vaimalama Chaves, est de retour en Polynésie depuis déjà cinq jours. « Enfin à la maison » commente la jeune femme sur la première d’une série de trois photos réalisant un panorama. Nichée sur une montagne, la forêt en arrière-plan, Vaimalama se dit « un peu émue » de partager avec sa communauté « l’endroit où j’ai grandi, où j’ai appris à planter du taro, où je grimpais aux arbres tout au long de la journée ». La jeune femme fait également monter le suspense en indiquant que « Mes petits projets commencent d’ici ». Le deuxième cliché est titré « Porinetia », et la Miss en profite pour donner ses conseils aux futurs voyageurs en Polynésie. Outre les précautions de visa, test et masque, Vaimalama rappelle également de « prendre conscience de notre paradis tel qu’il est et en profiter en le respectant du mieux possible ».

Enfin la dernière photo dévoile une Miss juste vêtue d’un pareo. De quoi faire rêver les internautes.

Peut-être que ce voyage nous permettra d’en savoir un peu plus sur ce mystérieux petit ami dont l’ombre prise en photo avait beaucoup attisé la curiosité…