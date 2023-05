Vaimalama retourne à Fort Boyard, Teheiura aussi

Après la polémique autour des araignées, on pensait ne jamais revoir notre Miss France 2019 à Fort Boyard. Mais elle vient de tourner un des 9 épisodes de la 34e saison qui sera diffusée en juillet. Teheiura fait également partie du casting de cette saison.

Vaimalama Chaves sera bientôt de retour sur le petit écran, là où on ne l’attendait pas : dans la nouvelle saison de Fort Boyard. Notre Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019 participe à la 34e saison de l’émission d’aventures, où elle fait équipe avec son chéri, Nicolas Fleury, mais aussi le nageur Camille Lacourt, la judokate Clarisse Agbegnenou, le karateka Steven da Costa et la double championne de Koh-Lanta Clémence Castel.

L’année dernière, Vaimalama avait refusé tout net d’avoir quoi que ce soit à faire avec des araignées, et laissé sa place dans l’épreuve à l’une de ses coéquipières comme le règlement le lui permettait – Caroline Margeridon, qu’on reverra aussi cette année dans une autre équipe. Vaimalama avait été très critiquée par certains téléspectateurs et internautes, mais précisait que la production était informée de sa phobie, et qu’elle n’avait pas apprécié qu’on essaye de lui forcer la main.

Un buzz reste un buzz, et au final Vaimalama et Adventure Line Production n’avaient pas de raison de se fâcher. La semaine dernière, elle affichait sur son compte Instagram une vidéo de son arrivée sur les lieux en compagnie de son amoureux, le VTTiste Nicolas Fleury (malheureusement, le son est désactivé en Polynésie pour des raisons de droits d’auteur).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vai (@vaimalama)

Vaimalama ne sera pas le seul atout polynésien de l’émission : Teheiura figure également au casting, dans l’équipe 7, en compagnie notamment du boxeur Brahim Asloum et de l’acteur Fred Musa.