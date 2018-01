Vaimiti dit « oui » à Michel Bourez

Michel Bourez a demandé la main de celle qui partage sa vie depuis neuf ans, Vaimiti Laurens. Et elle a dit oui, se réjouit le surfeur tahitien sur les réseaux sociaux. Le Spartan annonce la bonne nouvelle en postant une photo très romantique.

Le surfeur tahitien profite de la pause annuelle sur le circuit mondial pour se ressourcer au fenua auprès de sa famille… et demander sa compagne en mariage. Michel Bourez a posté, mardi, sur ses comptes Instagram et Facebook, une photo où l’on voit Vaimiti Laurens montrer sa bague de fiançailles sur fond de coucher de soleil. La photo est accompagnée d’une petite légende en anglais : « That moment when she says YES. » Les amoureux sont ensemble depuis neuf ans et ont deux enfants, Kaoriki et Nikaea.