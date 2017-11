Vainono Ah-Scha chevalier de l’ordre du mérite

La policière, Vainono Ah-Scha, s’est vue remettre samedi la médaille de Chevalier de l’ordre national du mérite par le commissaire de la DSP Mario Banner.

Cela fait près de 20 ans que Vainono Ah-Scha est en fonction à la direction de la sécurité publique. En février 1999, la jeune femme alors âgée de 25 ans est partie une année en stage à l’école nationale de police à Marseille. A son retour au fenua, Vainono est devenue la première femme à intégrer le service des renseignements généraux. « C’était un vœu de l’ancien haut-commissaire Jean Aribaud », se rappelle la jeune femme. En Janvier 2011, Vainono Ah-Scha a été promue brigadier de police. Particulièrement impliquée dans les causes féminines, elle a créé l’association Tahiti police nationale en août 2014 et a pris la tête, deux ans plus tard, du groupement des femmes de la police du Pacifique. Sa médaille de chevalier de l’Ordre du mérite, reçue samedi des mains du commissaire de la DSP, Mario Banner, la jeune femme la dédie à sa famille et à ses proches.

Vainono Ah-Scha a choisi le nouveau patron de la DSP, Mario Banner, comme parrain pour lui remettre sa distinction. Une première également pour le commissaire de police. Dans son discours, Mario Banner a mis en avant les connaissances et la capacité de travail de la jeune femme. « Avec Vainono, il n’y a jamais de problèmes, il n’y a que des solutions. Outre son professionnalisme, sa personnalité est telle que, même dans des moments difficiles, la joie et la bonne humeur sont toujours de mise ».