Vaitavere run : « Une course contre soi-même »

Gravir à la force des jambes et le plus rapidement possible la fameuse pente de Vaitavere, c’est le défi qu’ont relevé près de 180 courageux. Sur l’épreuve reine de 9km c’est Damien Troquenet qui s’est imposé en 35’25 ».

Près de 180 personnes se sont alignées samedi, en fin de journée, sur la deuxième édition de la Vaitavere Run. Cette épreuve originale qui invite les amateurs de course à pied à affronter l’une des pentes les plus réputées de Punaauia. Au programme 2 épreuves phares un 6km partant de la ZI de Punaruu jusqu’au portail blanc de Vaitavere et une autre de 9km allant jusqu’au portail vert. Damien Troquenet, vainqueur de la 1ère édition a survolé cette dernière épreuve en pointant au demi-tour à 20 minutes. Il a finalement bouclé la distance en 35’25 ». « C’est un peu une course contre soi-même, explique le grand vainqueur. Je voulais surtout améliorer mon temps ». C’est chose faite et il devance ainsi de plus de trois minutes Jean-Marc Carcy (39′) qui prend la deuxième place, et de quasiment cinq minutes le troisième, Vaitua Mooria..

Les féminines ont elles aussi répondu présent et sur cette édition c’est Valérie Conan qui a été la plus rapide. Spécialiste de trail, elle affectionne particulièrement les épreuves avec du dénivelé. Au coude à coude avec Pauline Saio (46’21 »), Valérie Conan s’est imposée sur le fil avec un chrono de 45’56 ». En troisième position on retrouve Aurelie Limage (49’27 »).

Sur le 6km c’est Rodrigue Lozinguez (26’51 ») qui s’impose face à David Bernard (27’11 ») et Arthur Gronon (29’18 »). Chez les femmes, le trio gagnant est composé de Marie Coquet (39’38 ») de Sabrina Lou (40’54 ») et de Marie-Ange Mairau (42’31 »).

Pour les organisateurs c’est une épreuve réussie même s’ils étaient un peu moins nombreux à s’aligner cette année. En effet pour cette édition ils ont fait le choix de retirer l’épreuve en relais qui était proposée en 2021. « Ce n’est pas tout le monde qui peut la faire, explique Dan Pihaatae, président de ATN Running. La complexité c’est d’effectuer le parcours d’un trait du stade jusqu’au portail. »

Le prochain rendez-vous pour les amateurs de course à pied est prévu les 24 et 25 février prochains avec le marathon de Moorea.