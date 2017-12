Vaiteani : « Tahiti est le berceau, la source de tout »

Le duo Vaiteani est en tournée du 14 au 22 décembre à Tahiti et Moorea. Une tournée pour présenter le premier album du duo, sorti en octobre dernier. Une façon de remercier le public polynésien pour son soutien depuis le début de l’aventure.

Le très attendu premier album éponyme de Vaiteani est sorti en octobre. Un album qui a d’ailleurs été très bien accueilli par les professionnels de la musique en métropole. Plusieurs chansons tournent déjà en radio, notamment sur France Inter. Sur le fenua, le public polynésien a dû patienter avec des chansons déjà très appréciée, comme la reprise de Belle-Ile en mer ou encore Ua roa te tau. L’heure est maintenant venue de découvrir l’album en live. Le duo Vaiteani, composé de Vaiteani et de Luc, est arrivé samedi pour une tournée de cinq dates, toutes gratuites, dans les bars et hôtels de Tahiti et Moorea. Pour Vaiteani, c’est une évidence que de venir présenter ce premier album au public polynésien.

Durant sa tournée, le duo présentera les titres de l’album, mais aussi de nouvelles chansons toujours dans un rythme « polynesian folk ». De nouveaux titres qui pourraient figurer sur un prochain album. Mais après deux ans de travail, les artistes veulent prendre leur temps avant de préparer un deuxième opus. Ils comptent d’ailleurs sur leur séjour d’un mois sur le fenua pour se ressourcer et prendre le temps de composer.

Vaiteani sera de retour en juin 2018 pour deux concerts au Petit théâtre de la Maison de la culture. D’ici là, les fans pourront se procurer l’album lors de la tournée ainsi que sur les plateformes de téléchargement Deezer, Itune, Spotify, Google Play…

La tournée :

– 14 décembre 20 heures à la Casa Bianca Punaauia

– 15 décembre 20 heures à la Casa Mahina

– 20 décembre 19 heures Tiki Bar Intercontinental Tahiti

– 21 décembre 20 heures Les 3 Brasseurs

– 22 décembre 20 heures Sofitel Moorea