Vaitiare Hirshon et sa fille engagées contre les abus sexuels

L’actrice polynésienne de Hollywood, Vaitiare Hirshon, est de passage à Tahiti à l’occasion de la présentation du film réalisé par sa fille, Tatiana Shanks, sur le thème des abus sexuels sur les mineurs. Une histoire familiale poignante et déjà largement récompensée par la critique, que les deux femmes ont présenté vendredi lors de leur passage à l’antenne de Radio 1.

Actrice et mannequin installée à Hollywood, Vaitiare Hirshon est de passage dans sa Polynésie natale avec sa fille, Tatiana Shanks, pour présenter le court-métrage « Far away places » tourné par cette dernière âgée de seulement 20 ans. Un film qui porte sur le thème difficile des abus sexuels sur les mineurs et de la pédophilie et qui remporte un incroyable succès à l’international. Invitées vendredi de l’émission A vous la parole d’Alexandre Taliercio, sur l’antenne de Radio 1, les deux femmes ont longuement évoqué la genèse poignante de ce court-métrage et leurs carrières respectives.

Née à Tahiti, Vaitiare Hirshon est partie aux Etats-Unis à l’âge de 8 ans. Elle s’est lancée dans le cinéma et le mannequinat à 16 ans où elle a fait la rencontre de celui qui deviendra son compagnon, le chanteur Julio Iglesias. Après quelques rôles dans des séries, films et publicités -elle apparaît notamment aux côtés de Tommy Lee Jones dans US Marshall- Vaitiare Hirshon décroche un rôle dans la série Stargate, où elle joue la compagne du célèbre Dr Jackson, joué par Michael Shanks, à l’écran et dans la vie. De leur union est née Tatiana Shanks, aujourd’hui âgée de 20 ans et piquée elle-aussi par le virus du cinéma.

Mais la jeune femme se plaît surtout derrière la caméra. Malgré son jeune âge, elle a réalisé le court-métrage « Far away places » à Tahiti, avec son jeune frère dans le rôle principal, pour évoquer le thème difficile des abus sexuels sur les mineurs. L’histoire d’un jeune américain de 12 ans qui se rend à Tahiti pour y retrouver sa famille et qui découvre que sa jeune cousine est abusée sexuellement. Un sujet abordé à la suite d’un drame familial, comme l’explique Vaitiare Hirshon.

Vaitiare raconte avoir mis très longtemps à évoquer ce drame. Et si elle en parle aujourd’hui publiquement, c’est justement pour faire comprendre toute l’importance de parler, d’extérioriser, ces épreuves particulièrement douloureuses pour toutes les femmes, et tous les hommes, victimes comme elle.

« Far away places » ne pourra être disponible pour le grand public qu’à partir de mi-2019. Il doit encore être présenté dans plusieurs festivals à travers le monde, notamment en Russie et en France à Nice.

Et pour l’heure, l’accueil est dithyrambique. Le court-métrage a déjà remporté plusieurs prix du meilleur scénario, meilleur script, meilleure direction, meilleure actrice, meilleur film ou meilleur musique dans les festivals où il a déjà été présenté à Berlin, mais aussi aux Etats-Unis ou en Australie.

Tatiana Shanks ne souhaite d’ailleurs pas s’arrêter là. Elle envisage déjà un long métrage romantique et un autre court-métrage sur un sujet encore très difficile, celui des tueries dans les écoles aux Etats-Unis.