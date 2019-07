Valérie Bepoix est la nouvelle directrice du Travail

La ministre du Tourisme et du Travail, Nicole Bouteau, a reçu vendredi matin Valérie Bepoix, nouvelle directrice du Travail, nommée en remplacement de Rémy Brefort, qui était arrivé au terme de sa mission, après quatre années passées en Polynésie.

Valérie Bepoix occupait précédemment le poste d’adjointe au chef du pôle politique du travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Grand Est, à Strasbourg. Elle a également exercé en outre-mer, en tant qualité d’inspectrice de la formation professionnelle, en Guyane, de 1993 à 2001.

Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer les grands dossiers de la direction du Travail, dont la loi du Pays pour la promotion et la protection de l’emploi local adoptée par l’assemblée de la Polynésie française le 8 juillet dernier, et dont les textes d’application devront être soumis au Conseil des ministres dès promulgation de la loi. Les travaux sur le code du travail et les dispositions qui seront prochainement soumises aux élus de l’assemblée sur le contrat à durée déterminée ont également été évoqués à cette occasion. L’un des chantiers importants de la direction du Travail est par ailleurs celui de la médecine du travail.

Tout en prenant connaissance des dossiers portés par la direction du Travail, Valérie Bepoix a rencontré, depuis sa récente prise de fonctions, les différents agents du service. Elle rencontrera les partenaires sociaux dans les prochaines semaines.