Vallée de la Papenoo : des panneaux pour avertir des dangers

Des panneaux de prévention ont été installés en fin de semaine au niveau des entrées de la route traversière qui relie Papenoo à Mataiea. Une réflexion globale sur les mesures à mettre en place pour protéger les usagers de vallée est encore en cours.

Des panneaux pour prévenir des dangers de la vallée de la Papenoo, c’est ce qu’on décidé d’installer les autorités il y a quelques jours au niveau des entrées de la route traversière qui relie Papenoo à Mataiea. Une mesure qui vise à sécuriser les usagers en attendant la prise de mesures plus importantes. Ces panneaux sont implantés dans le but de renforcer l’information des usagers sur les dangers liés aux risques de montée soudaine des eaux et du phénomène de vague au niveau du lit de la rivière. Ces dispositions font suite aux nombreux drames qui ont eu lieu ces dernières années dans cette vallée, avec le dernier en liste qui a coûté la vie à deux adultes et trois enfants. Une réflexion globale est en cours, mais le ministre veut encore appeler à la prudence en attendant les conclusions de cette concertation.

D’après communiqué